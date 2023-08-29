«Колон» объявил о переходе защитника «Локомотива» Конти

Защитник «Локомотива» Херман Конти перешёл в «Колон» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

Ранее 29-летний футболист признался, что не мог спокойно оставаться в России, зная, в какой непростой турнирной ситуации находится «Колон».

Напомним, Конти перешёл в «Локомотив» в январе текущего года из «Бенфики». В составе «железнодорожников» защитник успел провести пять матчей и отметиться в них одной результативной передачей.

Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт завтра, 30 августа, против «Ростова» в Кубке России. Начало — в 19:30 по московскому времени.