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«Колон» объявил о переходе защитника «Локомотива» Конти

29 Августа 2023 • 14:19 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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30.08 19:30

Защитник «Локомотива» Херман Конти перешёл в «Колон» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

Ранее 29-летний футболист признался, что не мог спокойно оставаться в России, зная, в какой непростой турнирной ситуации находится «Колон».

Напомним, Конти перешёл в «Локомотив» в январе текущего года из «Бенфики». В составе «железнодорожников» защитник успел провести пять матчей и отметиться в них одной результативной передачей.

Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт завтра, 30 августа, против «Ростова» в Кубке России. Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Колон трансферы футбола - лето 2023 Херман Конти Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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