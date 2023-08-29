​Сазонов переходит в «Торино» - известны условия сделки

Защитник Саба Сазонов близок к переходу из «Динамо» в «Торино». Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», клуб Серии А заплатит «бело-голубым» 2,5 миллиона евро. Ещё 250 тысяч евро московский клуб сможет заработать в качестве бонусов, которые являются легкодостижимыми. Также «Динамо» получит 15% от суммы следующего трансфера Сазонова.

Отмечается, что Сазонова хотел видеть в своих рядах ещё один клуб из Серии А. «Фрозиноне» был готов заплатить 3 миллиона евро, но 21-летний грузин настоял на переходе именно в «Торино».

Ближайший матч чемпионата Италии «Торино» проведёт в воскресенье, 3 сентября, – против «Дженоа» на своём поле.