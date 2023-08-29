Семшов: «Серия А подходит Сазонову, стоит попробовать уехать»

Экс-футболист сборной России и столичного «Динамо» Игорь Семшов отреагировал на информацию о возможном переезде защитника «бело-голубых» Сабы Сазонова в итальянскую Серию А. Интерес к перспективному игроку проявляет «Торино».

«Если Сазонов планирует связать свою судьбу с европейскими чемпионатами, тогда стоит попробовать уехать сейчас. Ему будет нужно время на адаптацию, но Серия А подходит Сабе», - приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Ранее в прессе появилась новость, что «Торино» покупает Сазонова за три миллиона евро. В ближайшее время защитник должен пройти медицинский осмотр и подписать контракт с туринским клубом.