Кузьмичёв: «Сазонов рановато едет в Серию А»

Экс-руководитель академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказал мнение касательно возможного переезда защитника «Динамо» Сабы Сазонова в чемпионат Италии. В услугах игрока заинтересован «Торино».

«Он рановато едет в такой чемпионат. Возможно, «Торино» смотрит его на перспективу, данные у Сабы неплохие. В РПЛ он еще не наиграл столько, чтобы быть игроком основы «Торино», - приводит слова Кузьмичёва издание «РБ Спорт».

Стоимость потенциального трансфера Сазонова в туринский клуб оценивается в три миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России 21-летний защитник сыграл четыре матча за «бело-голубых».