Личка: «Я ещё не дорос до работы в сборной России»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался на тему того, готов ли он возглавить сборную России.

По словам чешского специалиста, он ещё не дорос до работы с национальной командой.

«Я ещё не дорос до работы в сборной России. В национальной команде должен быть тренер, который на протяжении 10-15 лет показывал хорошую работу. Мне ещё надо много лет работать», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Напомним, с лета 2021 года сборную России возглавляет Валерий Карпин, который также работает в «Ростове». Отметим, что весной прошлого года российские клубы и сборные были отстранены от участия во всех международных турнирах, поэтому сейчас национальная команда имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи.