Силкин: «Трансфер в «Реал Сосьедад» - не шаг вперёд для Захаряна»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин критически высказался о решении полузащитника Арсена Захаряна переехать в чемпионат Испании. Российский игрок подписал долгосрочный контракт с испанским «Реал Сосьедадом».

«Ему стоило переходить в «Челси». Переход в Испанию - это не шаг вперед, там есть три гранда, именно туда нужно стремиться. А он попал в общую массу хороших команд, которых в Испании достаточно», - рассказал Силкин в интервью изданию «РБ Спорт».

Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в недавнем матче против «Лас-Пальмаса» (0:0), выйдя на замену. Трудовое соглашение 20-летнего россиянина с испанским клубом рассчитано до конца сезона-2028/2029.