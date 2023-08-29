​Деограсия собирается ставить атакующий футбол в «Оренбурге»

Рулевой «Оренбурга» Давид Деограсия сообщил о намерении ставить атакующий футбол.

Напомним, что Деограсия на посту главного тренера «Оренбурга» сменил Иржи Ярошика. В первом матче под руководством испанца команда сыграла вничью с ЦСКА на своём поле – 1:1.

«Мне нравится играть в атакующий футбол, когда нам позволяет это соперник. Всегда будем стараться играть в атаку, но не всегда мы это сможем сделать, потому что команда соперника тоже играет», - сказал Деограсия, чьи слова приводит ТАСС.

Во вторник «Оренбург» проведёт гостевой матч Кубка России против «Факела». Следить за этой игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.