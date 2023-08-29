​Мансилья: «В России мы нашли спокойствие и стабильность»

Аргентинский футболист «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался по поводу жизни в России.

«Я себя тут чувствую абсолютно счастливым. Так же, как мои жена и ребенок. Мы тут нашли спокойствие и стабильность, которого до этого у нас не было. Надеюсь, что мы тут проведём много-много лет», - сказал Мансилья, чьи слова приводит ТАСС.

Мансилья добавил, что ему было бы приятно выступать в России до завершения карьеры. По словам футболиста, в Российской премьер-лиге выступают хорошие футболисты и тренеры. Также Брайан отметил, что хотел бы в какой-то момент оказаться в топовом российском клубе.

На текущий момент «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В шести турах команда набрала два очка.