Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о том, что «Нант» сделал предложение российскому клубу о покупке словенского футболиста.

«Да, в клуб поступило предложение по Дркушичу от «Нанта», но на данный момент я больше ничего не могу сказать», — сказал Ратковица.

Ранее сообщалось, что французский клуб всерьёз настроен подписать Дркушича до закрытия летнего трансферного окна. Однако генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не намерен расставаться со своим игроком.

Действующий контракт 23-летнего защитника с «Сочи» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 3 миллиона евро.