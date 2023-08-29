Камоцци: «Сазонов может преуспеть в Серии А»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал новость о возможном трансфере защитника «Динамо» Сабы Сазонова в «Торино».

«Переход Сазонова в «Торино». Саба - очень хороший игрок и может преуспеть в туринской команде и Серии А», - рассказал Камоцци в интервью Metaratings.ru.

Ранее в прессе сообщалось, что за трансфер 21-летнего футболиста «Торино» выплатит «бело-голубым» три миллиона евро. В ближайшие дни игрок пройдет медицинское обследование, после чего заключит контракт с туринским клубом.

Саба играет за «Динамо» с 2021 года. В составе московской команды он провел 44 игры и забил один мяч.