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Агент Вендела отреагировал на слухи о «Фенербахче»

29 Августа 2023 • 13:14 Комментировать

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы хавбека петербургского «Зенита» Вендела, отреагировал на новость об интересе к бразильцу со стороны стамбульского «Фенербахче».

«Фенербахче» намерен арендовать Вендела с правом выкупа? Вендел - игрок «Зенита» и счастлив в клубе. Не собираюсь комментировать слухи», - цитирует агента издание Metaratings.ru.

Вендел стал игроком «Зенита» в 2020 году. Контракт игрока с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Вендел сыграл четыре поединка, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Маркус Вендел
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