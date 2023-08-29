В «Сочи» сообщили, что не намерены расставаться с Дркушичем

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб не рассматривает возможный уход защитника Вани Дркушича в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что интерес к словенскому футболисту проявляет французский «Нант».

«Нант» сделал нам предложение по Дркушичу? На данный момент мы не рассматриваем уход Вани», — цитирует Рубашко «РБ Спорт».

Напомним, Друшич перешёл в «Сочи» в январе 2022 года из словенского клуба «Браво». В нынешнем сезоне 23-летний футболист провёл в составе южан шесть матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 3 миллиона евро.