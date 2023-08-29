«Нант» хочет купить защитника «Сочи»

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич имеет вариант трудоустройства во французском чемпионате. В подписании 23-летнего игрока заинтересован «Нант».

По сведениям журналистов «РБ Спорта», французский клуб сделал южанам предложение по трансферу игрока. «Нант» всерьез настроен заполучить Дркушича до закрытия летнего трансферного окна.

Защитник перебрался в «Сочи» зимой 2022 года. В составе российского коллектива он провел 48 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи. Контракт Вани с сочинцами рассчитан до середины 2025 года, а его стоимость оценивается в три миллиона евро.