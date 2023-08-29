Мансилья высказался об отставке Ярошика из «Оренбурга»

Иржи Ярошик уже после пяти туров нового сезона Премьер-лиги покинул должность главного тренера «Оренбурга». Комментарий на этот счёт дал футболист команды Брайан Мансилья.

«Было грустно принять всю эту ситуацию. Понятно, что были такие результаты, мы проигрывали. Для нас это был сильный удар. Но это ситуация, которую можно пережить, оставить позади», - высказался Мансилья, чьи слова приводит ТАСС.

Новым рулевым «Оренбурга» стал испанец Давид Деограсия. В первом матче под его руководством команда на своём поле сыграла вничью с ЦСКА со счётом 1:1. Во вторник «горожане» проведут гостевую игру против «Факела» в третьем туре группового этапа Кубка России. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.