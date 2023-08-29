Личка высказался об увольнении Ярошика из «Оренбурга»

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка высказался об отставке соотечественника Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

«Могли бы дать Иржи чуть больше времени, он недавно пришел в команду, у него есть свои мысли. До конца сезона оставалось 24 игры - это большой запас. Они могли еще набрать очки», - передает слова специалиста издание Sport24.

В Российской премьер-лиге команды провели шесть туров. «Оренбург» с двумя набранными баллами занимает последнее место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате команда проведет против «Сочи» на своем поле 3 сентября.