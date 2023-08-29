Гладилин: «Абаскаль в непростой ситуации»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал ситуацию с Гильермо Абаскалем, наставником клуба. Он оказался в непростой ситуации после трех подряд неудачных матчей - два были проиграны, после чего последовала бледненькая ничья с «Ахматом». Гладилин призвал высшее руководство клуба оказать доверие молодому специалисту.

- Ясно, что у него сейчас проблемы. Он никогда не работал с командой такого уровня и никогда ничего не выигрывал. В 34 года решать задачу победы в чемпионате Российской Премьер-Лиги – это очень серьёзное испытание. Его не пройти без поддержки руководства, -цитирует слова Гладилина vprognoze.ru.