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Раскрыта сумма трансфера Сазонова в «Торино»

29 Августа 2023 • 12:30 Комментировать

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов близок к переезду в итальянский чемпионат, где его хочет видеть «Торино».

По сообщениям журналистов Sky Sport, клубы согласовывают последние детали сделки. За трансфер 21-летнего футболиста туринский клуб заплатит три миллиона евро. Ожидается, что в среду, 30 августа, Сазонов пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с итальянцами.

Саба выступает за «Динамо» с лета 2021 года. Трудовое соглашение защитника с московским клубом рассчитано до середины следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Сазонов сыграл четыре матча без результативных действий.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Динамо Москва Саба Сазонов трансферы футбола - лето 2023
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