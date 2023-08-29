Раскрыта сумма трансфера Сазонова в «Торино»

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов близок к переезду в итальянский чемпионат, где его хочет видеть «Торино».

По сообщениям журналистов Sky Sport, клубы согласовывают последние детали сделки. За трансфер 21-летнего футболиста туринский клуб заплатит три миллиона евро. Ожидается, что в среду, 30 августа, Сазонов пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с итальянцами.

Саба выступает за «Динамо» с лета 2021 года. Трудовое соглашение защитника с московским клубом рассчитано до середины следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Сазонов сыграл четыре матча без результативных действий.