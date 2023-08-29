Гендиректор «Динамо»: «Сумма трансфера Карраскаля ниже семи миллионов евро»

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался касательно суммы трансфера полузащитника Хорхе Карраскаля, купленного у другого столичного клуба – ЦСКА.

«Сумма компенсации за Карраскаля существенно ниже, чем в последних сообщениях. Она ниже семи миллионов евро», - приводятся слова руководителя на страницах издания «Чемпионат».

О переходе колумбийского хавбека в «Динамо» было объявлено в минувшее воскресенье. Трудовое соглашение игрока с «бело-голубыми» рассчитано на четыре года с возможностью пролонгации на один сезон.

В прошлом сезоне Хорхе сыграл 26 матчей за ЦСКА, забил шесть мячей и сделал два ассиста.