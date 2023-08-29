Сазонов может сменить «Динамо» на клуб Серии А

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов может сменить Российскую премьер-лигу на итальянскую Серию А. Об этом информирует авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио.

По сведениям журналиста, в услугах игрока заинтересован «Торино». В настоящий момент стороны ведут переговоры касательно потенциальной сделки.

21-летний защитник сыграл в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги четыре встречи, не отметившись голевыми действиями. Трудовое соглашение Сазонова с «бело-голубыми» рассчитано до конца июня 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в три миллиона евро.