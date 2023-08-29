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ЦСКА поспорит с «Брентфордом» за Велингтона

29 Августа 2023 • 12:09 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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30.08 17:15

ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Сан-Паулу» Велингтону. Об этом сообщает Terra.

По информации источника, ЦСКА уже успел обсудить с бразильским клубом возможную сделку. Отмечается, что интерес к 22-летнему футболисту также проявляет английский «Брентфорд».

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Сан-Паулу» 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 3 миллиона евро.

В шести турах РПЛ ЦСКА набрал 10 очков и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «армейцы» проведут завтра, 30 августа, против «Сочи» в Кубке России. Начало — в 17:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сан-Паулу Брентфорд трансферы футбола - лето 2023 Велингтон
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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