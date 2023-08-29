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Коновалов: «Удивляет больше не результат «Спартака», а причина этого результата» эксклюзив

29 Августа 2023 • 12:20 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
02.09 20:00

Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку текущим проблемам команды.

- У «Спартака» идет серия без побед. Вас это удивляет, ведь на старте сезона казалось, что команда неудержима?

- Меня удивляет больше не результат, а причина этого результата. Тренер пытается что-то постоянно менять, но эти поиски не идут на пользу сыгранности команды и уверенной игре. От этого все и происходит. Нормальная ситуация – это когда у тебя есть сбалансированный состав, который показывает хорошую игру и понимает друг друга с полуслова, а люди, выходящие на замену, усиливают игру. Поэтому у многих есть вопросы по поводу большой ротации футболистов.

- В последнем матче «Спартак» сыграл на ноль, плюс пришел новый сербский защитник. Есть у вас надежда, что в обороне «красно-белые» будут играть понадежнее?

- Хотелось бы, чтобы пришел новый игрок обороны, и все стало надежно, но это ведь не быстрой процесс. Хочется верить, что он как можно быстрее адаптируется.

- Как оцениваете последние покупки «Спартака»?

- Рябчук закрепился в составе и смотрится нормально. Бонгонда Абаскаль то ставит в основу, то не ставит. В целом он неплохо себя показывает. К Медине есть вопросы по игре. Пока только Рябчук выглядит более-менее хорошо.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Коновалов
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