Вратарь «Зенита» Адамов: «Считаю себя сильнее Сафонова»

Голкипер петербургского «Зенита» Денис Адамов заявил, что считает себя лучше вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Считаю ли себя сильнее Сафонова? Да, я так считаю. Адамов - лучший голкипер в РПЛ? Нет. Возможно, Акинфеев. Есть и другие ребята», - передает слова футболиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что Адамов перебрался в петербургский клуб из «Сочи», заключив долгосрочное трудовое соглашение. В текущем сезоне вратарь не сыграл ни одного матча за «сине-бело-голубых».

После шести туров «Зенит» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет один балл.