Вратарь «Зенита» Адамов: «Не люблю конкуренцию, мне проще, когда её нет»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов признался, что не любит конкуренцию.

«Люблю ли я конкуренцию? Нет. Мне проще, когда её нет и я знаю, что буду играть, всё спокойно», — цитирует Адамова «РБ Спорт».

Напомним, 25-летний Адамов перешёл в «Зенит» нынешним летом из «Сочи». Голкипер также выразил мнение, что в своей предыдущей команде по уровню игры он превосходил Сослана Джанаева.

Отметим, что за «Зенит» Адамов пока не провёл ни одного официального матча. Во всех шести турах текущего розыгрыша РПЛ место в стартовом составе «сине-бело-голубых» занимал Михаил Кержаков.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт завтра, 30 августа, против «Балтики» в Кубке России. Начало — в 19:30 по московскому времени.