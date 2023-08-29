«Лион» предложил пять миллионов евро за игрока «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников может продолжить карьеру в Европе. Заинтересованность в трансфере 23-летнего исполнителя проявляет французский «Лион».

Согласно информации издания «Чемпионат», руководство клуба Лиги 1 предложило краснодарцам пять миллионов евро за трансфер игрока. «Быки», в свою очередь, хотят выручить большую сумму. Переговоры между сторонами продолжаются.

Александр является воспитанником академии краснодарского клуба. В нынешнем сезоне Черников принял участие в шести поединках за команду, в которых отметился одним забитым мячом.