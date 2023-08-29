Агент Тормены ответил на вопрос, сыграет ли новичок «Краснодара» в кубковом матче с «Пари НН»

Рафаэль Норманд, агент новичка «Краснодара» Витора Тормены, высказался о состоянии своего клиента.

«Тормена постепенно привыкает к своей новой команде, не знаю, будет ли он сегодня играть или нет. Всё зависит от тренера, выпустит он его или нет», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний бразилец перешёл в «Краснодар» нынешним летом из «Браги» за 3 миллиона евро. В составе «быков» защитник пока не провёл ни одной игры.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт сегодня, 29 августа, против «Пари НН» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 19:30 по московскому времени.