Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Тормены ответил на вопрос, сыграет ли новичок «Краснодара» в кубковом матче с «Пари НН»

29 Августа 2023 • 11:36 Комментировать
Пари НН
...
Краснодар
1 3.75 X 3.45 2 2.05
Через 6 ч. 42 мин.

Рафаэль Норманд, агент новичка «Краснодара» Витора Тормены, высказался о состоянии своего клиента.

«Тормена постепенно привыкает к своей новой команде, не знаю, будет ли он сегодня играть или нет. Всё зависит от тренера, выпустит он его или нет», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний бразилец перешёл в «Краснодар» нынешним летом из «Браги» за 3 миллиона евро. В составе «быков» защитник пока не провёл ни одной игры.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт сегодня, 29 августа, против «Пари НН» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Витор Тормена Рафаэль Норманд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН КРАСНОДАР
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
12:35 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Абаскаль в непростой ситуации»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта сумма трансфера Сазонова в «Торино»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Динамо»: «Сумма трансфера Карраскаля ниже семи миллионов евро»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Сазонов может сменить «Динамо» на клуб Серии А
12:09 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поспорит с «Брентфордом» за Велингтона
11:52 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Зенита» Адамов: «Считаю себя сильнее Сафонова»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Зенита» Адамов: «Не люблю конкуренцию, мне проще, когда её нет»
11:44 · Россия. Премьер-лига
«Лион» предложил пять миллионов евро за игрока «Краснодара»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Тормены ответил на вопрос, сыграет ли новичок «Краснодара» в кубковом матче с «Пари НН»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Степашин - о трансфере Чавеса: «Даже Бекхэм признал его гол лучшим на ЧМ-2022»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Богосавац считает, что «Ахмат» способен повторить результат прошлого сезона
11:18 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда: «Нельзя сказать, что я адаптировался в «Спартаке» на 100%»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «Ближайшие матчи для Абаскаля могут быть решающими»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Семак намного лучше Черчесова»
11:04 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о трансфере Смолова
Все новости
Рекомендуем