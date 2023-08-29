Степашин - о трансфере Чавеса: «Даже Бекхэм признал его гол лучшим на ЧМ-2022»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал переход в команду мексиканского полузащитника Луиса Чавеса.

«Это игрок сборной Мексики с прекрасным ударом. Мы видели, как на ЧМ в Катаре он забил саудитам. Даже Бекхэм признал этот гол лучшим на чемпионате. Хорошее усиление», - цитирует Степашина издание «КП Спорт».

В минувший уик-энд было объявлено о трансфере Чавеса в «Динамо». Мексиканец подписал четырехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

После шести туров чемпионата России «бело-голубые» занимают четвертое место в турнирной таблице.