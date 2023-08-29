Богосавац считает, что «Ахмат» способен повторить результат прошлого сезона

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац заявил, что грозненская команда готова повторить результат, которого она достигла в прошлом сезоне.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Да, мы сделаем это. Главное, играть так же, как в последних матчах и ещё лучше. Больше играть с мячом, не бояться атаковать даже против таких команд, как «Спартак», «Зенит» и другие», — цитируют Богосаваца «Известия».

После шести туров текущего розыгрыша чемпионата России «Ахмат» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав семь очков. Свой ближайший матч грозненцы проведут завтра, 30 августа, против «Крыльев Советов» в Кубке страны. Начало — в 17:15 по московскому времени.