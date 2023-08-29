Бонгонда: «Нельзя сказать, что я адаптировался в «Спартаке» на 100%»

Атакующий полузащитник Тео Бонгонда, купленный московским «Спартаком» у испанского «Кадиса» этим летом, рассказал о своей адаптации в российском футболе.

«Нельзя сказать, что я адаптировался в «Спартаке» на все 100%. С каждым матчем я чувствую себя всё лучше и лучше. Буду продолжать делать всё возможное для команды», - приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

Трансфер Бонгонда обошелся «Спартаку» в семь миллионов евро. С игроком был подписан четырехлетний трудовой договор.

В текущем сезоне Премьер-лиги Тео сыграл шесть поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.