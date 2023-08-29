Чернышов: «Ближайшие матчи для Абаскаля могут быть решающими»

Экс-тренер столичного «Спартака» Андрей Чернышов высказался относительно возможной отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста рулевого «красно-белых».

«Ближайшие игры для Абаскаля могут быть решающими. Если будут дальше неудачные игры, то могут последовать изменения в тренерском штабе», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Под руководством Абаскаля «Спартак» не выигрывает в трех последних матчах. После шести туров команда занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч в чемпионате страны «народная команда» проведет против «Краснодара» на выезде.