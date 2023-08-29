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Петржела: «Семак намного лучше Черчесова»

29 Августа 2023 • 11:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
03.09 17:30

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, кто может стать преемником нынешнего наставника петербургской команды Сергея Семака.

Чешский специалист признался, что вариант с возможным назначением экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова на пост наставника «сине-бело-голубых» ему не нравится.

«Это должен быть такой же голодный до побед тренер, каким был Семак, когда только начинал работать в «Зените». Черчесов? Такой вариант мне не нравится, Семак — намного лучше. Пусть лучше он тренирует команду ещё лет пять», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».  

Напомним, Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. С тех пор специалист пять раз выигрывал с «сине-бело-голубыми» чемпионат России, а также приводил петербургскую команду к победе в Кубке страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Властимил Петржела Станислав Черчесов
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