В «Динамо» высказались о трансфере Смолова

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об интересе к нападающему команды Фёдору Смолову со стороны других клубов.

«Фёдор - большой футболист, поэтому интерес к его фигуре не стихает ни на секунду. К Фёдору есть постоянный интерес от множества клубов. Но мы не заинтересованы никого продавать», - передает слова Гафина издание Sport24.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провел в составе «бело-голубых» шесть поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Смолова в три миллиона евро.