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«Мерзость»: реакция болельщиков на рекламу «Мегафона» с ньюсмейкером из «Локомотива»

29 Августа 2023 • 12:00 Комментировать (2)

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба оказался фигурантом очередного видео. На этот раз любящий концентрировать вокруг себя внимание общественности форвард снялся в рекламном ролике «Мегафона». По сюжету Артём случайно отправил в социальную сеть некое видео и – о, ужас – не смог отменить это действие из-за высокой скорости мобильного интернета. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало комментарии на этот счёт из соцсетей.

Оценки были разные

«Реклама в Мегафоне зачётная», – отметил пользователь с ником «Сергей».

«Реклама в мегафоне получилась классная и смешная», – вторила ему некая «Фанатка Артёма Дзюбы».

«Мерзость!!!» – эмоциональнее выразил свои впечатленния @user-lo7fz8zm7z.

«Боже, не к добру так ржать» – не мог унять свой смех пользователь Tsurikova An.

Кто-то пригрозил «Мегафону» перейти к другому оператору, а кто-то был рад, что уже сейчас не на «Мегафоне»

«Перехожу на теле2», – объявил @user-vh9jv2ks9d.

«У меня МТС. И я довольна», – пояснил о своём счастье Orkika.

Вспомнили пользователи и о последнем скандале вокруг Артёма Дзюбы, который связан с комментатором Романом Нагучевым

«Интересно, он в курсе, что Нагучев 30 минут его фамилию не называл?» – вопрошал «Сергей Умяров».

«Сергей, интересно, он знает кто такой Нагучев?» – отвечал ему «Михаил Гришанов».

Пользователь с ником «Артём Дзюба» спел осанну Артёму Дзюбе

«Дзюба Артём, Дзюба Артём, / Победа и силы сияют в нем!»

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«Играй хорошо, и все, кто тявкает на тебя, заткнутся» – такой совет Дзюбе давал «Черепахыч Савва».

Ещё пара восторженных комментариев в адрес Артёма

От @user-qz2fc8li5x: «Дзюба топ! Лучший российский форвард прямо сейчас».

От «Евгении Малышко»: «Это НАШ Дзюбинатор!».

Плюс пара острых высказываний

«Сожалею, что ты в этой команде, в «Зените» ты был на своём месте. Убогая команда, убогий игрок, мелочь у спартачей тырил по шкафчикам», – съязвил юзер Dyadkov D.

«Увидел альфа-самца Дзюбу и обзавидовался ему?» – вопросил @user-qz2fc8li5x.

Ранее Дзюба снялся в рекламе, в которой обыграли его известные видео. Посмотреть видео можно здесь.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Чемпионат России РПЛ
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Комментарии (2)
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ингерман
29 Августа 2023 в 12:52
ай атрецательный атбор.. вот што ента такое.. А-ха-ха-ха! )))
One Live
29 Августа 2023 в 12:08
полная деградация!
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