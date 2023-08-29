Аргентинский игрок «Оренбурга» Мансилья объяснил желание получить гражданство РФ

Аргентинский форвард Брайан Мансилья, выступающий в РПЛ за «Оренбург», высказался о возможном получении российского паспорта.

«Есть желание попасть в сборную России. А также, чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканских игроков. Чтобы мы были русскими», - передает слова южноамериканца ТАСС.

Мансилья пополнил ряды «Оренбурга» в 2022 году. Действующий контракт 26-летнего нападающего рассчитан до конца июня 2026 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Брайан провел четыре встречи, в которых сделал одну результативную передачу.