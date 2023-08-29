Гимнастка Мельникова: «Верю в чемпионство «Спартака»

Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, поделилась мнением о шансах московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Спартак» феноменально начал сезон. Было 5 побед подряд во всех турнирах, это очень круто. Конечно, верю в чемпионство. Как у нас говорят, как начнешь, так и закончишь», - приводит слова Мельниковой издание «Спорт-Экспресс».

Сейчас «Спартак» идет на безвыигрышной серии из трех матчей. Команда потерпела два поражения и один раз сыграла вничью. По итогам шести туров Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля с десятью набранными баллами занимают седьмую строчку в турнирной таблице.