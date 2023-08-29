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Степашин: «В «Динамо» много испаноговорящих игроков, это поможет Карраскалю быстро адаптироваться»

29 Августа 2023 • 10:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 8 ч. 44 мин.

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин выразил мнение, что новичок московского клуба Хорхе Карраскаль сумеет быстро адаптироваться в команде.

Степашин считает, что в своём предыдущем клубе ЦСКА колумбийский футболист не смог сойтись характерами с главным тренером команды Владимиром Федотовым. По мнению эксперта, в «Динамо» таких проблем у Карраскаля возникнуть не должно.

«Карраскаль хороший игрок. У нас достаточно много испаноговорящих игроков. Я думаю, это поможет ему быстрее адаптироваться в «Динамо», — цитирует Степашина «КП Спорт».

В прошлом сезоне 25-летний Карраскаль провёл за ЦСКА 34 матча, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

После шести туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут сегодня, 29 августа, против «Спартака» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Степашин Хорхе Карраскаль
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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