Корнеев: «Абаскаль возомнил себя Пикассо в «Спартаке»

Экс-футболист сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о работе главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Дали ему бразды правления, парень делает, что угодно. Возомнил себя Пикассо, взял кисть, креативит. Слишком много новых идей. Непонятно, зачем изобретать велосипед», - сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» не может победить в трех матчах подряд. В последней встрече «красно-белые» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0. По итогам шести туров «народная команда» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.