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Аршавин рассказал, за счёт чего «Зениту» удалось обыграть «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА 15 лет назад

29 Августа 2023 • 09:49 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
03.09 17:30

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил о победе над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в Суперкубке УЕФА, которую петербургская команда одержала в 2008 году.

Аршавин отметил высокую значимость того успеха, поскольку из российских клубов лишь «Зениту» удавалось выигрывать Суперкубок УЕФА.  

«Зениту» удалось победить, потому что многие игроки той команды находились на пике карьеры, играли в лучший футбол и, безусловно, проявили характер, который у большинства игроков был очень сильным», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, в составе «Зенита» в том матче отличились Павел Погребняк и Мигель Данни, а за «Манчестер Юнайтед» забил сербский защитник Неманья Видич.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Манчестер Юнайтед
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