Аршавин оценил уровень атаки «Спартака»

Экс-футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин, который сейчас работает в структуре петербургского клуба, высказал свое мнение по атаке московского «Спартака».

«Атака очень хорошая, яркая, правда, в последних двух играх Промеса не видно. Атака выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за первое место», - рассказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В шести турах чемпионата России спартаковцы забил 12 мячей и пропустили 10 голов. Команда с десятью баллами занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следующий матч в РПЛ «красно-белые» сыграют против «Краснодара». Встреча состоится в субботу, 2 сентября.