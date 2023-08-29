Конате: «В «Ахмате» отлично платят, просто конфетка»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о своей зарплате в грозненском клубе.

Напомним, в 2020 году в США ввели санкции против «Ахмата».

«Вообще нет никаких проблем! У нас отлично платят. Просто конфетка!» — приводит слова Конате Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Конате провёл за «Ахмат» восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. После шести туров текущего розыгрыша чемпионата России грозненская команда расположилась на 11-м месте турнирной таблицы, набрав семь очков.

Свой ближайший матч «Ахмат» проведёт завтра, 30 августа, против «Крыльев Советов» в Кубке России. Начало — в 17:15 по московскому времени.