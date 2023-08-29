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Аршавин: «У «Спартака» остаются одни и те же проблемы из года в год»

29 Августа 2023 • 09:32 Комментировать

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о проблемах нынешнего «Спартака».

«У «Спартака» остаются одни и те же проблемы из года в год: опорная зона, центральные защитники, правый защитник. Пока изменений не будет, «Спартак» будет лихорадить», - поведал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» не побеждает три матча подряд. В последнем поединке «красно-белые» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (0:0). По итогам шести туров Премьер-лиги команда Гильермо Абаскаля занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате москвичи сыграют против «Краснодара» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Аршавин
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