Аршавин: «У «Спартака» остаются одни и те же проблемы из года в год»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о проблемах нынешнего «Спартака».

«У «Спартака» остаются одни и те же проблемы из года в год: опорная зона, центральные защитники, правый защитник. Пока изменений не будет, «Спартак» будет лихорадить», - поведал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» не побеждает три матча подряд. В последнем поединке «красно-белые» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (0:0). По итогам шести туров Премьер-лиги команда Гильермо Абаскаля занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате москвичи сыграют против «Краснодара» на выезде.