Овчинников - о «Спартаке»: «Всех этих легионеров - в мешок и в Чёрное море»

Российский специалист Валерий Овчинников высказался о неудачных результатах московского «Спартака» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. В последнем матче «красно-белые» не смогли на своем поле обыграть «Ахмат» (0:0).

«Абаскаль был у них лучший тренер в начале чемпионата, а сейчас готовы его сожрать. Всех этих заморских, этих легионеров, - в мешок и в Чёрное море. Надо на своих ставку делать», - цитирует специалиста «Спорт КП».

После шести туров чемпионата России спартаковцы занимают седьмое место в турнирной таблице. Ближайший поединок подопечные Гильермо Абаскаля проведут против столичного «Динамо» в Кубке страны.