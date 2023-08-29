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Овчинников - о «Спартаке»: «Всех этих легионеров - в мешок и в Чёрное море»

29 Августа 2023 • 09:25 Комментировать (1)

Российский специалист Валерий Овчинников высказался о неудачных результатах московского «Спартака» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. В последнем матче «красно-белые» не смогли на своем поле обыграть «Ахмат» (0:0).

«Абаскаль был у них лучший тренер в начале чемпионата, а сейчас готовы его сожрать. Всех этих заморских, этих легионеров, - в мешок и в Чёрное море. Надо на своих ставку делать», - цитирует специалиста «Спорт КП».

После шести туров чемпионата России спартаковцы занимают седьмое место в турнирной таблице. Ближайший поединок подопечные Гильермо Абаскаля проведут против столичного «Динамо» в Кубке страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Овчинников
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Комментарии (1)
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sierge
29 Августа 2023 в 09:30
Согласен, почему с игроков спроса нет? Чем Джикия на поле занимается?
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