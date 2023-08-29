Игрок «Рубина» Иву: «С Ивановым конкурировать невероятно сложно»

Полузащитник «Рубина» Иву поделился мнением о своём одноклубнике Олеге Иванове.

«Раньше у Олега Иванова было трудно отобрать мяч на тренировке, но теперь у него в этом плане конкурент — я? Может, так и есть, если так говорят, но в этом плане с Ивановым конкурировать и правда невероятно сложно. Он мастер», — цитирует Иву «БИЗНЕС Онлайн».

В нынешнем сезоне 37-летний Иванов провёл за «Рубин» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. На счету 23-летнего Иву один гол в восьми встречах.

После шести туров РПЛ казанская команда занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Свой ближайший матч «Рубин» проведёт сегодня, 29 августа, против «Урала» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 15:00 по московскому времени.