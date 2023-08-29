Литвинов назвал причину, почему его перевели в запас «Спартака»

22-летний полузащитник столичного «Спартака» Руслан Литвинов назвал причину, почему перестал выходить в основном составе команды после встречи с екатеринбургским «Уралом» в четвертом туре Премьер-лиги.

«Может быть, это воспитательная мера. Я ошибся. Я и вратарь не разобрались, и теперь надо доказывать, что это случайность, которую допустили в этом матче», - рассказал футболист в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что «Спартак» потерпел поражение от «Урала» со счетом 2:3. После шести проведенных туров «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.