Литвинов объяснил, почему не ушёл из «Спартака» в начале карьеры

Полузащитник столичного «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, почему он не покинул «народную команду», когда не проходил в состав на старте своей карьеры. В тот момент хавбеком якобы интересовался «Оренбург».

«Даже не знал, что Личка интересовался мной. Поэтому работал и ждал своего шанса в «Спартаке». Как раз в тот сезон я начал играть. Все, что ни делается - делается к лучшему», - рассказал игрок в интервью на телеканале «Россия 24».

В общей сложности Литвинов провел за «красно-белых» 74 поединка, записав на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач.

В последнем матче «Спартак» расписал нулевую ничью с грозненским «Ахматом».