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Футболист «Спартака» Литвинов оценил игру «Зенита» после ухода Малкома

29 Августа 2023 • 08:14 Комментировать

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался касательно игры петербургского «Зенита» после ухода из клуба бразильского нападающего Малкома. Южноамериканец перебрался в саудовский «Аль-Хиляль».

«Уход Малкома сразу же ослабил атакующие действия «Зенита». Человек был суперкласса для нашего чемпионата. Сейчас его нет, и «Зенит» перестроил игру», - поведал футболист в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что «Спартак» встречался с «Зенитом» на своем поле в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение в родных стенах со счетом 1:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Руслан Литвинов
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