Бразилец Келвен подтвердил трансфер в ЦСКА

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвен высказался о грядущем трансфере в московский ЦСКА.

«Мне сообщили о переговорах около недели назад. В тот момент я был полностью сконцентрирован на выступлениях за «Атлетико». Теперь же я отправляюсь в Россию, чтобы как можно скорее присоединиться к новой команде. Постараюсь поиграть там как можно дольше, но затем хочу вернуться в «Атлетико», - цитирует футболиста Ge Globo.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Келвена составит 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник сыграл 42 поединка за «Атлетико Паранаэнсе», забил два мяча и отдал семь ассистов.