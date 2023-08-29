Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бразилец Келвен подтвердил трансфер в ЦСКА

29 Августа 2023 • 07:59 Комментировать

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвен высказался о грядущем трансфере в московский ЦСКА.

«Мне сообщили о переговорах около недели назад. В тот момент я был полностью сконцентрирован на выступлениях за «Атлетико». Теперь же я отправляюсь в Россию, чтобы как можно скорее присоединиться к новой команде. Постараюсь поиграть там как можно дольше, но затем хочу вернуться в «Атлетико», - цитирует футболиста Ge Globo.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Келвена составит 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник сыграл 42 поединка за «Атлетико Паранаэнсе», забил два мяча и отдал семь ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Атлетико Паранаэнсе трансферы футбола - лето 2023 Келвен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
08:14 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Спартака» Литвинов оценил игру «Зенита» после ухода Малкома
07:59 · Россия. Премьер-лига
Бразилец Келвен подтвердил трансфер в ЦСКА
28 Августа
23:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Клотет: «Недоволен сегодняшней ничьей»
23:20 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Черчесов был бы достойной заменой Абаскалю в «Спартаке»
23:18 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Зенит» скоро выскочит на первое место – больше некому»
22:58 · Кубок России
Петржела: «Личка как тренер лучше, чем Абаскаль»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Матч против «Ахмата» стал 50-м для Абаскаля в качестве тренера «Спартака» видео
22:39 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» рассказали, почему Быстров не играл со «Спартаком»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Краснодар» заслуженно лидирует в чемпионате
22:13 · Кубок России
Канчельскис поделился ожиданиями от кубкового матча между «Спартаком» и «Динамо»
22:01 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе к Бейлу
21:54 · Россия. Премьер-лига
Орлов раскритиковал Нагучева, который игнорировал Дзюбу во время эфира
21:51 · Кубок России
​Спартак – Динамо: прогноз на матч Кубка России – 29 августа 2023
21:43 · Кубок России
Рахимов обратился к работодателям болельщиков «Рубина»
21:38 · Кубок России
​Пари НН – Краснодар: прогноз на матч Кубка России – 29 августа 2023
Все новости
Рекомендуем