Проблемы с газоном на «Фиште»: в чемпионате России раньше и не на таких газонах играли

Обсуждаемая тема последних дней – состояние газона на стадионе «Фишт». Олимпийскому стадиону у самого что ни на есть берега Чёрного моря уже девять лет. Объект знаковый и является местом притяжения не только курортников и гостей города… Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о проблеме газона на олимпийском стадионе.

Песок аккумулирует тепло

Почему так получилось, что на одном из самых южных стадионов страны качество газона не отвечает требованиям для проведения матчей Российской премьер-лиги? Сегодняшняя проблема выстрелила остро сейчас, хотя симптомы стали проявляться ещё в 2017 году. Особенности содержания газона на столь высоких качественных показателях в субтропическом климате требуют особых технологий. На исходе лета газон становится несколько истощённым, и поэтому проплешины становятся явными даже на картинке телевизора. В августе – начале сентября почва прогревается до +30-35 градусов, что не даёт корневой системе стабилизироваться. Ну что теперь говорить? Объект не перенесёшь в район Красной Поляны. На вторую половину августа приходится сразу четыре встречи, а это серьёзная нагрузка.

Нам не обойтись без Сочи

В сложившейся ситуации аэропорт в главном городе-курорте является единственным в южном регионе, который пока ещё принимает лайнеры. И отказ от места проведения игр в Сочи дополнительно отрицательно скажется на транспортной логистике. В чемпионате России команды не могут напрямую летать в Ростов-на-Дону, Воронеж и Краснодар. Если придётся исключить ещё и Сочи из-за газона, то ситуация и впрямь станет угрожающей. Не исключено, что в следующем году волевым решением РФС в августе ограничит проведение матчей на «Белой голове» – так с адыгейского переводится слово «Фишт».

Никогда не было – и вот опять…

Проблемы с газоном на топовых российских аренах возникали и ранее. Так, после реконструкции, прошедшей в 1995-97 годах, главный стадион страны в Лужниках, если говорить образно, «сел в лужу». В результате строительных преобразований чашу стадиона по периметру окружила своеобразная крыша, которая заметно сократила проход ветра и солнечных лучей на поляну. По этой причине изменился микроклимат, и качество травы оставляло желать лучшего. Пути решения от быстрого износа газона (а это всего после двух-трех проведённых матчей), кроме постоянной его замены, не существовало. Пока УЕФА не разрешил проводить игры на искусственном газоне, проблема была нерешаемой. Интересно, что, кроме «Лужников», аналогичная история в те времена была и с амстердамской Arena.

Качество газона на российских аренах, где проходят поединки РПЛ, сегодня в целом не сопоставимо с тем, что было ещё 15–20 лет назад. Достаточно вспомнить снежное дерби или просто включить любой из матчей чемпионата России девяностых в начале весны или поздней осенью. Поэтому нынешним футболистам уж точно не стоит жаловаться на качество газонов. Бывало и хуже…

Константин Лицин