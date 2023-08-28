Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: Черчесов был бы достойной заменой Абаскалю в «Спартаке»

28 Августа 2023 • 23:20 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказался о перспективах главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля.

Деменко отметил, что на данный момент у испанского специалиста есть кредит доверия со стороны руководства, но если результаты не будут улучшаться, то могут пойти разговоры об отставке.

«Сейчас есть достойные кандидаты без работы, которые могут занять этот пост, — тот же Станислав Черчесов», - приводит слова Деменко RT.

Напомним, что Черчесов на данный момент находится без работы после того, как он расторг контракт с венгерским «Ференцварошем». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Максим Деменко Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Августа
23:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Клотет: «Недоволен сегодняшней ничьей»
23:20 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Черчесов был бы достойной заменой Абаскалю в «Спартаке»
23:18 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Зенит» скоро выскочит на первое место – больше некому»
22:58 · Кубок России
Петржела: «Личка как тренер лучше, чем Абаскаль»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Матч против «Ахмата» стал 50-м для Абаскаля в качестве тренера «Спартака» видео
22:39 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» рассказали, почему Быстров не играл со «Спартаком»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Краснодар» заслуженно лидирует в чемпионате
22:13 · Кубок России
Канчельскис поделился ожиданиями от кубкового матча между «Спартаком» и «Динамо»
22:01 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе к Бейлу
21:54 · Россия. Премьер-лига
Орлов раскритиковал Нагучева, который игнорировал Дзюбу во время эфира
21:51 · Кубок России
​Спартак – Динамо: прогноз на матч Кубка России – 29 августа 2023
21:43 · Кубок России
Рахимов обратился к работодателям болельщиков «Рубина»
21:38 · Кубок России
​Пари НН – Краснодар: прогноз на матч Кубка России – 29 августа 2023
21:37 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» заявили, что не закончили летнюю трансферную кампанию
21:32 · Россия. Премьер-лига
В «Марселе» рассказали о возможном переходе Изидора
Все новости
Рекомендуем