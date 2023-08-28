Деменко: Черчесов был бы достойной заменой Абаскалю в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказался о перспективах главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля.

Деменко отметил, что на данный момент у испанского специалиста есть кредит доверия со стороны руководства, но если результаты не будут улучшаться, то могут пойти разговоры об отставке.

«Сейчас есть достойные кандидаты без работы, которые могут занять этот пост, — тот же Станислав Черчесов», - приводит слова Деменко RT.

Напомним, что Черчесов на данный момент находится без работы после того, как он расторг контракт с венгерским «Ференцварошем».