Пономарёв: «Зенит» скоро выскочит на первое место – больше некому»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв уверен, что питерский «Зенит» в скором времени снова станет первым в Российской премьер-лиге, так как не имеет конкурентов за эту строчку.

«Сейчас некому занимать первое место. «Краснодар» скоро посыплется, «Крылья» с «Уралом» тоже. ЦСКА безобразно выглядит. «Зенит» будет первым - больше некому. У «Спартака» оборона безобразная, а «Динамо» еле ползают», - делится Пономарёв с «РБ Спорт».

На данный момент питерцев от первого места турнирной таблицы отделяет всего один балл. Лидирует в чемпионате с 14 очками «Краснодар».