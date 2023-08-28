Матч шестого тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (0:0), стал 50-м для Гильермо Абаскаля в качестве главного тренера столичного клуба.

За 50 проведенных игр под руководством испанского специалиста «красно-белые» одержали 26 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

Напомним, что 34-летний тренер возглавил «Спартак» летом прошлого года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков.